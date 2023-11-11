إحالة صاحب مصنع "حلوى" فى المرج للمحاكمة لاتهامه باستخدام خامات ضارة

قررت نيابة المرج، إحالة صاحب مصنع حلوى إلى محكمة الجنح، بتهمة تصنيع منتجات من خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط صاحب مصنع حلوى بمنطقة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الخامات اللازم لانتاج الحلوى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على "1.2طن عسل جلوكوز – 600 كيلو جرام دقيق- 400 كيلو جرام سكر- 16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة" جميعها مجهولة وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.