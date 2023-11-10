3 عناصر غذائية مهمة لصحة الرجل مع التقدم في العمر

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور إبراهيم جودة استشاري الباطنة في كلية طب أسيوط، إنه مع تقدم العمر يحتاج الرجال للاهتمام بصحتهم لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها السكر، وهشاشة العظام، وأمراض القلب، ومشاكل المفاصل.

مكملات غذائية مهمة للرجال مع التقدم في العمر



- الكالسيوم:



علي الرجال الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كالبيض، والزبادي والألبان، وذلك لتقوية صحة العظام، وحمايتهم من الكسور، وتقليل فرص تعرضهم للإصابة بهشاشة العظام، وأيضا يجب قياس نسبة الكالسيوم في أجسامهم لتحديد إذا كانوا بحاجة إلى أخذ الحبوب التعويضية أم لا.

- الماغنسيوم:



من العناصر الغذائية المهمة لصحة الرجال، فتناوله بشكل دائم يحافظ على تنظيم نسبة ضغط الدم، والأملاح في الجسم، ويوجد في البقوليات والمكسرات، والأسماك، والخضراوات، والموز، ويجب أيض قياس نسبته في الجسم، لأنه في حالة نقص نسبته يجب على الشخص تناول جرعة دوائية منه يحددها الطبيب.

- فيتامين ب:



من المعروف أن فيتامين ب له أهمية لصحة الأشخاص بشكل عام وعلى صحة الرجال بشكل خاص، فتناوله يحافظ على صحة العظام، والأعصاب، وأيضا يعمل علي تقوية الوظائف الإدراكية في المخ، ويجعلك أكثر نشاط وحيوية، ويوجد في العديد من العناصر لغذائية أبرزها اللحوم الحمراء، والسبانخ والأسماك، وأيضا عليك قياس نسبته في جسمك حتي تتعرف علي حقيقة نقصانه التي يترتب عليها أخذ الحبوب التعوضية الغنية بفيتامين ب.