3 أنواع من المكسرات مهمة لصحة الحامل

كتبت فاطمة ياسر

قالت الدكتورة يمنى إبراهيم استشاري التغذية العلاجية في كلية طب قصر العيني، إن المكسرات تعد من الأطعمة المهمة بشكل عام للإنسان، وبشكل خاص للنساء خلال فترة الحمل، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة كحمض الفوليك، وفيتامين ب، وعناصر أخرى تساعد في تعزيز صحة الحامل والجنين.

مكسرات مهمة لصحة الحامل



وقدمت استشاري التغذية العديد من أنواع المكسرات التي على الحامل تناولها، للحصول على فوائدها، ومنها:

- اللوز:



خلال فترة الحمل يزداد لدى الكثيرات من الحوامل الإصابة بالإمساك نتيجة "لخبطة" بعض الهرمونات، ويترتب على ذلك إصابتهن بالإمساك، ولذا عند تناولهن للوز تقل حدة الإصابة بالإمساك.

- الفول السوداني:



يحتوي علي نسبة عالية من حمض الفوليك وهذا الأمر يجعله من الأطعمة المميزة التي تساهم بشكل كبير في حماية الحامل من الإصابة بالأنيميا، وأيضا يحميها من التعرض للولادة المبكرة، وتناوله يقلل فرص تعرض الجنين لأي مشاكل وعيوب خلقية، ولذا يمكنك تناول حفنة يوميا منه.

- الفستق:



يعتبر من المكسرات الغنية بالبروتين والألياف، ولذا فتناول يحمي الحامل من التعرض للإمساك، ونقص نسبة الحديد، ولذا عليك تناول حفنة منه، وخاص إذا كنت مصابة بسكر الحمل، فهو من المكسرات التي لا تتسبب في ارتفاع سكر الدم .