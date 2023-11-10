10 نصائح لتقليل انبعاثات المطابخ تعرف عليها لتصبح صديقا للبيئة

كتبت منال العيسوى

تضمن الدليل الاسترشادى الصادر عن وزارة البيئة، لتقليل الانبعاثات الهوائية للمطابخ عدد من النصائح حول كيفية اختيار الطعام الذكى والطهى الالكترونى وفائدته للهواء وربات البيوت وضرورة اختيار مبانى خضراء جيدة التهوية حتى لا تؤثر الانبعثات على الهواء المحيط فيتسبب في بعض الاضرار

خلال هذا التقرير نرصد الـ10 نصائح.

أولا الطبخ بذكاء و الطبخ الصحي

إن نشر الوعي بين شاغلي المنزل حول المخاطر الصحية لأبخرة الطهي أمر قد يدفع فهم هذه المخاطر شاغلي المنزل إلى اعتماد أساليب وتقنيات طهي فعالة تقلل من إطلاق الأبخرة على سبيل المثال، من خلال تقليل مدة الطهي واعتماد خيارات طعام وأساليب طهي صحية. يمكن أن يساعد التوزيع والتدريب على استخدام الأجهزة مثل أواني الضغط الكهربائية وأواني طهي الأرز في تقليل مدة الطهي.

ثانيا دعم استخدام وقود أنظف

يقود تهديد تغير المناخ الأجندات الوطنية والعالمية نحو وقود أنظف وطاقة متجددة، و لا ينبغي أن يقتصر التحول على قطاعي الصناعة والنقل. يجب أيضًا التخلص التدريجي من استخدام أنواع الوقود الملوثة (مثل الفحم والكيروسين) للطهي، ويتطلب تغيير ممارسات تكديس تجميع الوقود"، حيث تجمع الأسر بين استخدام الوقود النظيف والملوث. بينما لا يمكن القضاء على تكديس الوقود تماما ، يمكن اتخاذ تدابير لزيادة فرص الأسر لاستخدام الوقود النظيف. وهذا يشمل جعل الوقود النظيف ومواقد الطهي المتوافقة أكثر سهولة وبأسعار معقولة. يساهم التعرض البشري المباشر للانبعاثات الداخلية من هذه الأنواع من الوقود في حدوث تأثيرات صحية كبيرة.

ثالثا: اتباع ممارسات تهوية صحية

يمكن أن يؤدي تعزيز التهوية الداخلية الصحية عن طريق فتح النوافذ والأبواب أثناء الأنشطة التي تنبعث منها الملوثات (مثل الطهي والتنظيف إلى تقليل تعرض الركاب وحماية الصحة. إن ترکیب مراوح شفط تعمل أو غيرها من تقنيات تنقية الهواء المنزلية منخفضة التكلفة مثل صندوق Corsi-Rosenthal في المطابخ من شأنه أن يحد أيضًا من تراكم الملوثات والبخار ، مما يقلل من المخاطر الصحية.

رابعا: مراقبة جودة الهواء في المطبخ

أن تكون على اطلاع هو الخطوة الأولى في اتخاذ الإجراءات التصحيحية. يمكن لساكني المنزل تقليل التعرض لتلوث الهواء من خلال فهم مستويات الملوثات في الأماكن المغلقة. تشير مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى ظروف التهوية وتوضح تراكم ملوثات الهواء في الأماكن المغلقة. تعد مراقبة معايير جودة الهواء الداخلي التي يمكن قياسها بسهولة مثل الجسيمات أو أول أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون إجراء عمليا للسلامة الوقائية.

خامسا: جودة الهواء الداخلي عند تصميم منازل جديدة

يجب على الهيئات التنظيمية توفير وإنفاذ قوانين المباني الخضراء التي تأخذ في الاعتبار تحسين جودة الهواء الداخلي، مثل تخصيص أحجام أكبر للمطابخ ، بما في ذلك نوافذ وشرفات أكبر / أوسع ، وتركيب أجهزة مراقبة جودة الهواء الداخلية مثل شاشات ثاني أكسيد الكربون ، وتركيب مراوح هواء مناسبة ) على سبيل المثال شفاطات الموقد / مراوح الشفاط ) ، وتركيب مداخن لتصميمات المطابخ المفتوحة والتهوية وتوفير توصيلات وقود أنظف (خاصة الغاز الطبيعي والطهي الكهربائي) وإعداد دورات.

سادسا : انشر الوعي حول ممارسات المطبخ الصحية

يجب أن يكون تلوث الهواء الداخلي واستراتيجيات التخفيف من آثاره جزءا من حملات التوعية الوطنية مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص الأكثر انخراطا في الأنشطة المنزلية. على سبيل المثال ، يتم تعزيز الاعتبارات العلمية والسلوكية والتقنية الأساسية كجزء من الممارسات الموصى بها في هذا الدليل للمساعدة في حماية صحة أصحاب المنازل. إن التوافر المتزايد لأجهزة مراقبة جودة الهواء الداخلي بأسعار معقولة يمكن أن يدعم التدريبات العملية ذات الصلة والتجارب التي يقودها شاغلو المنزل.

سابعا: المصادر الأخرى لتلوث الهواء في المطبخ

يجب أن يكون أصحاب المنازل على دراية بالمصادر والأنشطة الأخرى التي تساهم في تلوث الهواء الداخلي - الغبار ، والتنظيف بمنتجات التنظيف، والتدخين، وإعادة تعليق الغبار ، ورش طارد البعوض ، وحرق البخور أو الشموع، والأسطح المطلية ، والتدفئة. يجب اتخاذ الاحتياطات مثل توفير التهوية المناسبة والتنظيف بانتظام لتجنب تراكم الغبار وإعادة تعليقه.

ثامنا: تجنب التواجد أو الإشغال السلبى

نظرا لأن انبعاثات الطهي تشكل خطرا على صحة الإنسان ، يجب على الركاب السلبيين (الأشخاص غير المشاركين في الطهي مثل الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وذوي الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي تجنب المطبخ أثناء الطهي. أولئك الذين يطبخون أن يغادروا المطبخ عندما لا تكون هناك حاجة للإشراف لتقليل تعرضهم لانبعاثات الطهي.

تاسعا: إشراك الجميع والعمل معا

يمكن الحد من تلوث الهواء داخل المطبخ من خلال أنظمة التحكم النشطة أو السلبية عند المصدر (على سبيل المثال ، ضبط أسلوب الطهي ، واستخدام وقود طهي أنظف ، والمستقبلات (مثل تقليل الإشغال السلبي ، وبين المصدر والمستقبل على سبيل المثال ، تحسين التهوية الظروف). يمكن أيضًا التخفيف من التعرض من خلال زيادة الوعي واتخاذ القرارات المستنيرة يمكن أيضا تطبيق اعتبارات البنية التحتية أحجام المطبخ الكبيرة ، والمزيد من النوافذ وربما الشرفات للمنازل الجديدة أو التي تم تجديدها لذلك ، فإن اتباع نهج شامل ، مع التواصل والمشاركة بين شاغلي المنازل وأصحاب المنازل والبناة والمجالس المحلية أمر بالغ الأهمية للتغيير الشامل وتقليل التعرض الفعال.

عاشرا: إعداد مشروعات علمية مجتمعية

يمكن تصميم الحلول بشكل مشترك مع المجتمعات المحلية ويمكن تنفيذ أفضل الممارسات من خلال التعاون المباشر عبر مشاريع العلوم المجتمعية ، على سبيل المثال التعاون مع أصحاب المنازل للمشاركة في تصميم الدراسات الموجهة نحو الحلول. تشمل العوائق التي تحول دون استخدام الوقود ومواقد الطهي النظيفة القدرة على تحمل التكاليف والاعتقاد الخاطئ بالتغيير في مذاق الطعام، يمكن أن تعالج البرامج التدريبية والعروض التوضيحية المفاهيم الخاطئة لتقليل استخدام الوقود الملوث، يمكن لهذه البرامج تحسين الوعي المحلي بالتعرض لتلوث الهواء في المطبخ وتدابير التخفيف بين مالكي المنازل والبناة والمجالس المحلية والهيئات التنظيمية، يمكن لعلوم المجتمع والبحوث التشاركية أيضا تمكين الأفراد من مشاركة خبراتهم أو مخاوفهم مثل ممارسات الطهي الصحية مع الباحثين وصانعي السياسات لاتخاذ إجراءات شاملة لاعتمادها وتنفيذها بشكل معقول.