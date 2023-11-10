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وصول 65 شاحنة و7 سيارات إسعاف لغزة واستقبال 5 طائرات تحمل مساعدات

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:17 ص
وصول 65 شاحنة و7 سيارات إسعاف لغزة واستقبال 5 طائرات تحمل مساعدات معبر رفح - أرشيفية
العريش ـ رفح : محمد حسين

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تشهد بوابة معبر رفح من الجانب المصرى استمرار تحرك شاحنات محملة بمواد إغاثية  تنقل مساعدات يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى، بالتزامن مع تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات من دول عربية وأجنبية ومنظمات إنسانية لنقلها لقطاع غزة.

وتشير بيانات حركة العبور بمعبر رفح  أنه تم أمس الخميس، إدخال 65 شاحنة و7 سيارات إسعاف من الكويت، وارتفع عدد الشاحنات التي دخلت غزة حتى صباح اليوم الجمعة ليصل إلى 821 شاحنة بجانب 12 سيارة اسعاف ، كما سجلت البيانات أمس وصول 717 فردًا الي مصر من معبر رفح البري695 من أصحاب الجوازات والجرحي تم توزيعهم علي مستشفيات العريش العام وأبو خليفة بالإسماعيلية، وغادر مصر إلى غزة 8 أفراد من الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود.

كما استقبل مطار العريش 5 طائرات محملة بـ 237 طنًا من المساعدات و3 طائرات من قطر وطائرة الكويت وطائرة من السعودية، ليرتفع عدد الطائرات التي وصلت إلى العريش الدولي منذ بداية الأحداث 107 طائرة.







شمال سيناء

العريش

مطار العريش

معبر رفح

سيناء



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