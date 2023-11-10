وزير خارجية تونس: نحرص على تقديم كافة الدعم للشراكة التى ستنتج عن قمة الرياض

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أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار أن القمة السعودية الإفريقية الأولى المنعقدة حاليا بالمملكة العربية السعودية لها دور بارز فى دعم علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج فى القمة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التونسية فى بيان اليوم /الجمعة/.



وأشار عمار إلى حرص بلاده على تقديم كافة الدعم للشراكة التى ستنتج عن هذه القمة ووضع كافة تجاربها وخبراتها لخدمة هذه الشراكة الشاملة.



كما شدد الوزير على أهمية دعم وتكثيف التشاور بين المملكة ودول القارة من جهة، وبين المملكة والاتحاد الإفريقى من جهة أخرى من أجل تنسيق المواقف بخصوص أهم القضايا الراهنة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه الوطنية الشرعية الكاملة.