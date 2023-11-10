وأوضح الوزير الجزائري -خلال إشرافه على ندوة تاريخية وتضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها الجمعية الوطنية لكبار مصابي حرب التحرير الوطني، الخميس بمقرها بوهران (غربي الجزائر) بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية- أن فلسطين بشعبها الصامد وقضيتها العادلة موجودة في إعلام الجزائر وفي مناهجها الجامعية والدراسية وفي قلب سياستها الخارجية الرصينة بصوت الحكمة والبصيرة.

ونوه الوزير الجزائري إلى أن "الارتباط الوجداني الوثيق للشعب الجزائري بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دم وتاريخ وجغرافية فالجزائر لا تكتب تاريخ فلسطين بمعزل عن تاريخها فذاكرتهما واحدة وانتصاراتهما واحدة وحاضرهما واحد ومستقبلهما واحد".