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وزارة الصحة تخصص الخط الساخن 105 لتقديم الاستفسارات عن اللقاحات

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 07:00 ص
وزارة الصحة تخصص الخط الساخن 105 لتقديم الاستفسارات عن اللقاحات مراكز تطعيمات فاكسيرا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الاستفسار عن الأمصال واللقاحات من خلال الخط الساخن 105، حيث يقدم كل الاستفسارات للحصول على اللقاحات.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الخط الساخن 105 يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الاستفسارات والدعم اللازم للمواطنين حرصا على صحتهم.
 
وأوضحت وزارة الصحة أن مراكز اللقاحات الخاصة بالمصل واللقاح منتشرة في 27 محافظة وتقدم خدماتها  للمواطنين بشكل منظم.
 
مراكز تطعيمات فاكسيرا (1)
مراكز تطعيمات فاكسيرا (1)

مراكز تطعيمات فاكسيرا (2)
مراكز تطعيمات فاكسيرا (2)

مراكز تطعيمات فاكسيرا (3)
مراكز تطعيمات فاكسيرا (3)

مراكز تطعيمات فاكسيرا (4)
مراكز تطعيمات فاكسيرا (4)

مراكز تطعيمات فاكسيرا (5)
مراكز تطعيمات فاكسيرا (5)

 







وزارة الصحة

اللقاحات

الخط الساخن

اليوم السابع بلس



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