انتقدت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة) ، قرار الحكومة الإسرائيلية، هدم منزل عائلة فلسطينية، كإجراء عقابي، ردا على إقبال طفل من العائلة يبلغ من العمر 13 عاما، على طعن شرطى إسرائيلى.
وأوضحت السفارة الأمريكية في مدينة القدس ـ حسبما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ أنه " لا ينبغي لعائلة بأكملها أن تفقد منزلها بسبب أفعال فرد واحد ".
ويأتي هذا الانتقاد عقب قيام الشرطة الإسرائيلية بمداهمة مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق مدينة القدس ، وهدمت منزل عائلة الصبي،محمد الزلباني، البالغ من العمر 13 عاما ، والذي طعن شرطي حرس الحدود، أصيل سواعد، أثناء قيام الأخير بتفتيش حافلة عند معبر شعفاط خلال شهر فبراير الماضي .
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