وأوضحت السفارة الأمريكية في مدينة القدس ـ حسبما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ أنه " لا ينبغي لعائلة بأكملها أن تفقد منزلها بسبب أفعال فرد واحد ".



ويأتي هذا الانتقاد عقب قيام الشرطة الإسرائيلية بمداهمة مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق مدينة القدس ، وهدمت منزل عائلة الصبي،محمد الزلباني، البالغ من العمر 13 عاما ، والذي طعن شرطي حرس الحدود، أصيل سواعد، أثناء قيام الأخير بتفتيش حافلة عند معبر شعفاط خلال شهر فبراير الماضي .