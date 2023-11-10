نفوق 50 بجعة فى رومانيا خلال أسبوع بسبب انفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إن رومانيا شهدت انتشار لفيروس انفلونزا الطيور، الذى تسبب في نفوق 50 بجعة خلال أسبوع، وعثر عليهم نافقين فى بحيرة باتكا دومنى ، وتحذر السلطات

وعُثر عليهم ميتين في بحيرة باتكا دومني، شمال البلاد. وتحذر السلطات من لمس الطيور أو الاقتراب منها.

للمرة الثانية خلال عامين، عثرت السلطات الرومانية على بجعات ميتة في بحيرة باتكا دومني، في مقاطعة نيمت، شمال شرق البلاد. وفي الأسبوعين الماضيين تم العثور على ما يصل إلى 50 بجعة ميتة.

ويعتقد الخبراء أن السبب هو أنفلونزا الطيور الموجودة في مزرعة دواجن قريبة. وقد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات الصحية لمنع انتشاره.

ويعتبر البجع من الأنواع غير المهاجرة، على الرغم من أن البحيرة ستصبح قريباً موطناً لأكثر من 2500 بجعة مهاجرة، والتي تصل كل عام لقضاء فصل الشتاء. وقد تم بالفعل تحذير السكان من لمس الطيور النافقة أو الاقتراب منها. يمكنهم نقل الفيروس إلى الدواجن المنزلية.