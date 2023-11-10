معهد التخطيط يدرب 34 موظفا بمكتبة الإسكندرية على مهارات القيادة التشاركية

كتبت أسماء أمين

اختتم معهد التخطيط القومي ، برنامجاً تدريبياً حول مهارات القيادة التشاركية لعدد 34 متدرباً من العاملين ب مكتبة الإسكندرية ، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجارى، فى إطار التعاون الفعال بين معهد ‏التخطيط القومي ومكتبة الإسكندرية لتقديم كافة الاستشارات العلمية والتدريبية للقائمين على المكتبة.

وفى هذا الإطار قال الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، إن الاستثمار فى العنصر البشرى يأتى على رأس أولويات الدولة لأنه بات ركناً أساسياً لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.

وأضاف نائب رئيس المعهد، أن البرنامج تضمن مناقشة مفهوم القيادة التشاركية والتعرف على الفروق بين المدير والقائد وإدراك نظريات وفنون ومداخل القيادة التشاركية، بالإضافة إلى النظريات المختلفة في الإدارة والقيادة وعلاقتها بمفاهيم إدارة الجودة، فضلاً عن تطبيقات مداخل ومهارات جودة القيادة التشاركية.

وأشار أشرف صلاح الدين، إلى أن أهمية تطبيق مفهوم القيادة التشاركية يرجع إلى كونها تسهم في تحسين الروح المعنوية للأفراد، وتظهر اتجاهاً إيجابياً نحو استخدام المناهج والمداخل العلمية في القيادة، حيث ترتفع مساهمة الأفراد في الإنتاج عند شعورهم بالتقدير، كما أن القيادة التشاركية تخلق بيئة عمل تتسم بالثقة وتشجع الموظفين على تطوير مهاراتهم الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الموظفين ويعزز الابتكار.