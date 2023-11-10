مصادر مطلعة: زيارة أمير قطر تأتى فى إطار جهود القاهرة لحل أزمة غزة

أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بأن زيارة أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تأتي في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
مصادر مطلعة: زيارة أمير قطر تأتى فى إطار جهود القاهرة لحل أزمة غزةالجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:17 ص
الرئيس السيسى خلال استقبال امير قطر
كتب محمد شعلان
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