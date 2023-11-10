مصادر مطلعة: زيارة أمير قطر تأتى فى إطار جهود القاهرة لحل أزمة غزة

كتب محمد شعلان

أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بأن زيارة أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تأتي في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.