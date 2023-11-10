وأكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، انه تم التأكيد خلال الاجتماع على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة الجماعية والتهجير القسرى للمدنيين، بجانب تمسك مصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وهو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

وأضاف العرابي أن الجانب السنغافوري يؤيد الوقف الفور لإطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، ويثمن الدور المصري الساعي إلى احتواء الأزمة الإنسانية و إدخال المساعدات الإغاثية إلى أهل القطاع المحاصر.

وتابع أن الاجتماع ناقش كذلك سبل تكثيف الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة لتلبية احتياجات أهل قطاع غزة، منوهًا بأن الوفد السنغافوري ينسق خلال زيارته للقاهرة كيفية إدخال أ لمساعدات التي أعلنت سنغافورة عن تقديمها لصالح الشعب الفلسطيني، عبر معبر رفح.

ولفت رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إلى أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت انطلاقة جديدة عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015، لاسيما في مجال التجارة والاستثمار، منوهًا بالاهتمام الكبير الذي توليه سنغافورة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.