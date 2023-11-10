متحدث حملة حازم عمر: وضعنا فى الاعتبار أحداث غزة خلال وضع خطة الدعاية

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر، عن أن الحملة أصدرت بيانا اليوم حول أعمال الحملة خلال فترة الداعية حسب الجدول الزمنى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه كان هناك جانبين تم وضعهما في الاعتبار، هما الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة والحالة الإنسانية شديدة التعقيد، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة ماديا وترشيدا للنفقات لعدم الإثقال على كوادر الحزب ومؤيدى المرشح، وقررت الحملة أن يكون هناك مسار بشكل مختلف، ويكون المحور الأول الإعلانات من اللافتات واللوحات المضيئة، والبرنامج الانتخابي الذي يوزع على المواطنين.

وذكر أن هناك حملة انتخابية منظمة ومدروسة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم عقد 4 مؤتمرات صحفية موسعة بمقر الأمانة المركزية للحزب تخاطب القطاعات الجغرافية الأربعة بالجمهورية لعرض أبرز المشكلات التى تواجه المواطن فى كل محافظة بقطاعاتها المختلفة ويتم طرحها ومناقشة الحلول في إطار البرنامج الرئاسي للمرشح، بحضور وسائل الإعلام وقيادات شعبية بالمحافظات، كما سيتم عقد لقاءات إعلامية بشكل ممنهج مع القنوات الإعلامية.