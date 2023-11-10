ما لا تعرفه عن الثروة السمكية فى مصر.. متوسط استهلاك الفرد 22 كيلو سنويا

كتبت أسماء نصار

الثروة السمكية أحد اهم مصادر البروتين، ولذا اتجهت الدولة إلى تنمية الثروة السمكية، عن طريق إنشاء العديد من مزارع الأسماك والاهتمام بجودة الأسماك المرباة فيها، حيث أن 80% من إنتاج مصر يتمثل في المزارع السمكية.

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالثروة السمكية وفقًا للمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية:

- المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد من الأسماك 20.5 كيلو جرام لكل فرد في العام، ولكن وفق معدلات الإنتاج في مصر، فإن متوسط الاستهلاك وصل إلى 22 كيلو جرام.

‎قطاع الثروة السمكية من القطاعات التي حققت اكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 99%، حيث أنه يتم استيراد بعض الأصناف الغير متوافرة في مصر، ويتم تصدير أنواع أخرى إلى دول الخليج، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.

‎ - انتاج مصر من الأسماك ينقسم إلى 20% من المصادر الطبيعية المتمثلة في البحرين الحمر والمتوسط ومياه نهر النيل، و80% من المزارع السمكية، حيث أن 90% من انتاج هذه المزارع من أسماك البلطي.

- مصر الأولى عربيا وأفريقيا في إنتاج الأسماك، كما أنها في المرتبة السادسة عالميا في إنتاج الأسماك.

‎ - التغيرات المناخية تلعب دور كبير في تغير الخريطة الصنفية للأسماك حيث أن الأسماك تعيش في مياه تتراوح بين 6.5 درجة من الحموضة حتى 9 درجة قلوية أي أنها تميل إلى المياه القلوية، ومع ذوبان ثاني أكسيد الكربون في المياه يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حموضة المياه وبالتالي قد تهرب إلى أماكن أخرى تتناسب معها، وهذا سيؤدي إلى تغير خريطة تواجد الأسماك.