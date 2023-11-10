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ماكرون يستقبل المنفى فى قصر الإليزيه لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 02:13 م
ماكرون يستقبل المنفى فى قصر الإليزيه لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة ماكرون
أحمد علوى

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استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في قصر الإليزيه، على هامش منتدى السلام الذي يُقام في العاصمة باريس، وفقا لقناة سبوتنيك الروسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن ماكرون استقبل محمد المنفي دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن اللقاء.

وكانت فرنسا قد عقدت مؤتمرا لمناقشة الوضع في قطاع غزة، من أجل العمل على تنسيق توصيل المساعدات الإنسانية ومدى مساعدة المصابين في القطاع، بمشاركة نحو 80 دولة ومنظمة دولية.

وفي سياق متصل، دعت فرنسا، الثلاثاء الماضي، إلى هدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، للصحفيين، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نظرًا لجدية الوضع الإنساني وحجم احتياجات سكان غزة، تدعو فرنسا إلى هدنة إنسانية فورية. يجب أن يكون هذا الوقف مستدامًا ومستمرًا".

 







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غزة

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