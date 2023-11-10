لحواء.. روشتة كاملة لفيتامينات وأطعمة ونصائح لتخفيف الهالات السوداء

كتبت مروة محمود الياس

الهالات السوداء مشكلة السيدات الأولى، فهى تعطى مظهرا ذابلا تحت العينين، وتعطى الوجه شكلا غير صحى، وهذه الهالات دون شك أسبابها عميقة وكثيرة فهى ليست مشكلة جلدية فقط تعالج بكريم أو دهان.

قال تقرير نشر فى موقع byrdie ، إن الهالات السوداء مشكلة يعانى منها الرحال والسيدات، لها أسباب تتعلق بالوراثة وتاريخ العائلة لدى المريض، فضلا عن أنه كلما تقدم الإنسان فى العمر زادت فرص ظهور الهالات لديه.



وقدم التقرير مجموعة من أبرز النصائح الهامة لتقليل حدة الهالات السوداء تساعد وبشدة على تحسين مظهرها، وظهور الوجه بشكل صحى مشرق، منها:

-الاهتمام بالنوم لساعات كافية يوميا تتخطى الست ساعات، والنوم باكرا.

-علاج الأمراض التى قد تسبب الهالات منها فقر الدم والأنيميا.

-علاج مشكلات الحساسية لأنها من أهم مسببات ظهور الهالات.

-شرب كم من المياه كاف لترطيب الجسم وعدم إصابته بالجفاف.

-الإقلاع عن كل العادات الضارة كالتدخين.



أما عن أهم الفيتامينات التى تساعد فى التخلص من الهالات السوداء فقد أوضحها موقع livestrong كالتالى:

-فيتامين k. المضاد للالتهاب والموجود فى أطعمة كثيرة كالقرنبيط والكرنب.

-فيتامين سى الموجود فى البرتقال واليوسفى والبطاطا.

-فيتامين e الموجود فى الافوكادو.

-الاوميجا 3 الموجودة وبكثرة فى الأسماك بأنواعها والأفوكادو أيضا، تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمضادة للالتهاب والمساعدة على الترطيب كالورقيات والخس والسبانخ و والفراولة وزيت الزيتون وغيرها من الأطعمة الصحية.