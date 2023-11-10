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كولومبيا: سندعم دعوى الجزائر ضد نتنياهو

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 04:00 ص
كولومبيا: سندعم دعوى الجزائر ضد نتنياهو الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو
وكالات

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أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عن دعم بلاده لدعوى الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكتب بيترو على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، الخميس، أن "جمهورية كولومبيا ستدعم شكوى الجمهورية الجزائرية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ضد السيد بنيامين نتنياهو على إثر مجزرة الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني، التي ارتكبها".

وأضاف أن وزير الخارجية الكولومبي سيلتقي غدا بمدعٍ في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد دعا يوم الاثنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهما إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.

 

 







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