اليوم السابع
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الجمعة، 10 نوفمبر 2023 09:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فقدان طائرة على متنها 3 أشخاص فى مقاطعة تشوكوتكا بالشرق الأقصى الروسى

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 09:26 ص
فقدان طائرة على متنها 3 أشخاص فى مقاطعة تشوكوتكا بالشرق الأقصى الروسى طائرة روسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفاد متحدث باسم النيابة الروسية بفقدان طائرة خفيفة من طراز "آن-2"، على متنها 3 أشخاص فى مقاطعة تشوكوتكا فى الشرق الأقصى الروسى.

وأضاف المتحدث أن الطائرة كانت تنقل بضائع من مدينة بيفيك إلى قرية بوليارني بالمقاطعة، وأن النيابة العامة للنقل تحقق في ملابسات الحادث.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن مصدر في وزارة الطوارئ أن الاتصال بالطائرة فقد خلال ظروف جوية صعبة وتساقط كثيف للثلوج، وأن الطائرة ربما اصطدمت أثناء هبوطها بتلة بالقرب من قرية بوليارني، حيث لم ترسل إشارة استغاثة.

 







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