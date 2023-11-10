عميد طب القاهرة: توافر جميع أنواع العلاجات الخاصة بأمراض السكتة الدماغية بقصر العينى

كتب محمد صبحى

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، في المؤتمر الدولي السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، بحضور الدكتور خالد سلام رئيس قسم الأمراض العصبية بكلية الطب جامعة بنها، والدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.

شارك في المؤتمر أقسام أمراض المخ والأعصاب بالجامعات المصرية المختلفة وأطباء وزارة الصحة بحضور مئات من الأطباء المشاركين، والخبراء الدوليين من الأجانب والعرب والمصريين بجانب جميع رؤساء اقسام المخ والاعصاب بكليات الطب المصرية مع وجود 5 أطباء عرب وأجانب من أشهر الخبراء فى هذا التخصص الدقيق لنشر العلم المتطور وتطبيقه لخدمة المريض المصرى.

وناقش المؤتمر خلال 10 محاضرات باليوم الأول و6 محاضرات خلال يومه الثاني علاج السكتة الدماغية وأحدث التقنيات وأخر ما وصل إليه العلم فى علاج السكتة الدماغية من إذابة الجلطات الدماغية والتداخل بالقسطرة العلاجية

وخلال فعاليات الموتمر تم عرض تطورات وحدات السكتة الدماغية فى مختلف المحافظات المصرية وعرض اخر التطورات التى وصلت اليها ومناقشة معايير اعتماد الجودة للوحدات للإرتقاء بمنظومة العلاج و التهيئة للإعتماد لدخول التأمين الصحي الشامل.

كما ناقش الحضور التطوير والتعليم والتدريب المستمر طريق المحاكاة واستخدام أحدث التكنولوجيات لهذا التخصص الدقيق والتدخل بالقسطرة العلاجية.

من جانبه، طالب الدكتور خالد سلام، رئيس قسم أمراض الأعصاب بكلية الطب جامعة بنها بضرورة رفع الوعي الصحي بين المواطنين حتة يتم تقديم خدمات علاجية بصورة أفضل وكذلك خفض معدلات الوفاة بسبب الجلطات الدماغية.

فيما أكد الدكتور حسام صلاح، أستاذ الأعصاب، وعميد كلية طب القاهرة، على توافر جميع أنواع العلاجات الخاصة بأمراض السكتة الدماغية في عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، بعدما كان يتوافر في مستشفى قصر العيني فقط وأصبح من السهل علاج المواطنين المصريين مع توفير الحقن اللازمة لعلاج الجلطات والسكتة الدماغية.