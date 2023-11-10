علامة فى قدمك بتقولك لازم تقلل الملح فى طعامك.. عشان تحافظ على صحتك

كتبت إيناس البنا

الإفراط في تتبيل طعامك بالملح يؤدى إلى مشكلات صحية منها زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولكن لا يعرف الكثيرون علامات وقوع الضرر من هذا الإفراط، ونقدم فى السطور التالية مجموعة من العلامات التي تشير إلى أنك تناولت الكثير من الملح حسب موقع " the sun".

أحد الأعراض تورم يديك وقدميك

يزيد الملح من كمية الماء التي تحتفظ بها في جسمك، مما قد يسبب الوذمة، وهو المصطلح الطبي لتورم الكاحلين والقدمين والساقين.

في حين أن التورم يمكن أن يختفي من تلقاء نفسه، إلا أنه يمكن أن يكون علامة على شيء خطير إذا لم يتحسن في غضون أيام قليلة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وعندما يتم استهلاك الكثير من الملح، يحتفظ الجسم بالصوديوم الزائد ويزيد من السوائل خارج الخلايا.

وهذا يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلى، وإزالة كمية أقل من الماء، وبالتالي زيادة ضغط الدم، يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وكذلك تمدد الأوعية الدموية وأمراض الكلى والخرف ، ويقول الخبراء إن هذا يمكن أن يسبب تورمًا في اليدين أو القدمين بعد يوم تقريبًا من تناول الأطعمة الغنية بالملح.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Neurourology and Urodynamics أن تناول الكثير من الملح يوميًا يرتبط بتورم الساق لدى الرجال المسنين، إذا لم يختف التورم بعد بضعة أيام، فقد يكون ذلك علامة على ضرورة الذهاب إلى الطبيب.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه يجب عليك طلب موعد عاجل مع الطبيب العام إذا كنت تعاني من تورم في كاحل واحد أو قدم أو ساق واحدة فقط ولا يوجد سبب واضح مثل الإصابة.

يجب عليك أيضًا أن تطلب واحدًا إذا كان التورم شديدًا أو مؤلمًا أو أحمر أو ساخنًا عند اللمس، أو إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو ارتفاع درجة الحرارة.