علاج ألم الكعب بطرق مختلفة.. من الأحذية الطبية للعلاج الطبيعى

كتبت مروة محمود الياس

ألم الكعب أحد أهم الأعراض المرضية المزعجة الشائعة التى يعانى منها الكثيرون وتختلف وتتشعب أسبابها وأشكالها، ويعانى المريض حينها من آلام مبرحة بالكعب أو بأماكن فى القدم مختلفة، ومن أجل علاج الم الكعب لابد من التعرف على. الأعراض والأسباب المؤدية لهذه المشكلة.

أسباب ألم الكعب

وفقا لتقرير نشر فى موقع clevelandclinic فان أبرز أسباب ألم الكعب تكمن فى الإصابة بعدة مشكلات مرضية منها التهاب الأوتار، كوتر العرقوب الشهير، فضلا عن الإصابة بكدمة شديدة فى العظام أو الإصابة بكسر فى العظام ايضا، ومن أبرز أسباب الم الكعب هو ارتداء حذاء غير جيد يرهق القدم، أو الجرى الدائم أو القفز ، كما أن الوقوف لفترات طويلة على أرض صلبة يسبب نفس المشكلة، وغير ذلك العادات الخاطئة الكثيرة التى يمارسها الشخص، ووفقا للتقرير فان علاج الم الكعب يتم بمعرفة المسبب من قبل الطبيب.

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر فى موقع healthline الطبى أن علاج الم الكعب -وفقا للتقرير- له الكثير من الطرق والتشخيص يتم عبر. الموجات الصوتية، أو الرنين المغناطيسى.



علاج الم الكعب

ويمكن علاج الم الكعب من خلال تقليل بعض الممارسات الخاطئة كالوقوف الكثير وارتداء أحذية طبية، فضلا عن استخدام الأطباء لحقن فى بعض الحالات للحد من الالم ، هناك أيضا طريقة يمكن استخدامها فى بعض الحالات وفقا للطبيب المختص وتتمثل فى جهاز يقوم بتقويم بعض عظام الكعب.

ومن أبرز طرق علاج الم الكعب العلاج الطبيعي، ويحدد مجموعة من التمرينات التى تساعد على التخلص من هذه المشكلة تدريجيا، وتعمل على تخفيف حدة التهاب الاوتار رويدا، فضلا عن تقليل الوجع الشديد الذى يشعر به مريض الم الكعب.