طواقم طبية تدعو بالنجاة من القصف الإسرائيلى فى محيط مستشفى الشفاء.. فيديو

كتب محمد جمال

تداول مقطع فيديو من داخل نطاق القصف الاسرائيلى فى محيط مستشفى الشفاء يظهر دعاء الطواقم الطبية بالنجاة من القصف الإسرائيلى العنيف على مستشفى الشفاء فى قطاع غزة.

وقال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، إن النازحون فى المستشفيات يتعرضون لإطلاق النار، و14 ألف نازح و400 مريض بمستشفى القدس.

وأضاف مدير الهلال الأحمر الفلسطيني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع فى قطاع غزة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن آلاف الأبرياء في غزة يتعرضون للتهديد بالقتل، مناشدا بوقف أي مجزرة في قطاع غزة، مؤكدا أن الفرق الطبية بغزة تركت أسرها لإنقاذ المرضى.

وتابع مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع في مستشفى القدس بغزة صادمة، مضيفا : "نتحمل مسؤولية توزيع المساعدات عبر معبر رفح".