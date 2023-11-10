ضبط 282 قضية مخدرات و188 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (282) قضية مخدرات ، (188) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58028) حكم قضائى متنوع.

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – الجيزة" من ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة) لكونه محكوم عليه بالإعدام فى قضية (قتل عمد، وضبط (صيدلى) بمحافظة الجيزة ، لكونه محكوم عليه فى (157 حكم "جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 219سنة و 6 شهور فى قضايا "تبديد ، شيك") وكفالات وغرامات مالية.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,650 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات - خزينة) بحوزة 5 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو"- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- بندقية آلية) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.