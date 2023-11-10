اليوم السابع
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ضبط عاطل قتل طالبا بدمياط بسبب خلافات قديمة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 04:27 م
ضبط عاطل قتل طالبا بدمياط بسبب خلافات قديمة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من أحد المستشفيات باستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) "مصاب بجرح نافذ بالصدر" وتوفـى عقب وصوله، وبسؤال شاهد الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) أفاد بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتوفـى، و(عاطل "له معلومات جنائية" ، وآخران - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) لخلافات سابقة بينهم قام على إثرها الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وبسؤال والد المتوفـى أيد ذلك.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة (مطواة) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.






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