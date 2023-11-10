شاهد مراحل إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائى السريع

كتب سيد الخلفاوى

بدأ الإنتاج المحلى للفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لاستخدامها بشبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه.

وتم إنشاء المصنع خصيصا لإنتاج الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم إقامته على حوالي مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة.

ويضم عدة مبانى أخري (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية)، بالإضافة لوجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالي 7 ألف متر مربع.



الإنتاج المحلى



تصنيع الفلنكات



جانب من التصنيع



جانب من الفلنكات