سرية الأسلحة المقدمة لإسرائيل تثير قلق الديمقراطيين وبايدن يسعى لتجنب إبلاغ الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يواجه ضغوطا متزايدة من حلفائه فى الكونجرس للكشف علمنا عن حجم الأسلحة الأمريكية التى يتم نقلها إلى إسرائيل، فى الوقت الذى يثير فيه ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إدانة دولية ويؤرق الديمقراطيين بشكل متزايد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة لم تكشف عن كميات الأسلحة التى أرسلتها لإسرائيل، على العكس من برنامجها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا الذى شهد إصدار البنتاجون صحائف حقائق متكررة عن الأسلحة التى يتم نقلها. كما أن الإدارة الأمريكية تضغط من أجل منحها سلطة تجاوز متطلبات إبلاغ الكونجرس التى تنطبق على كل الدول التى تتلقى تمويل عسكرى أمريكى.

ونقلت واشنطن بوست عن النائب جريجورى ميكس، أرفع مسئول ديمقراطى بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب قوله، إنه لا يدعم طلب الإدارة أن تدرج فى القانون إعفاءات من إخطار الكونجرس بالتمويل العسكرى الأجنبى، بما فى ذلك لإسرائيل. وأضاف أنه لا يوجد سبب يمنعهم من تقديم المساعدة الأمريكية اللازمة لإسرائيل بطريقة سريعة وضمان قدرة الكونجرس على القيام بواجبه الرقابى الدستورى.

ودافع مسئول بالبيت الأبيض عن هذه المساعى، وقال إنها ستمكن وزارة الخارجية من تقديم المساعدات الطارئة على الفور لإسرائيل بدلا من الانتظار لأكثر من أسبوعين للحصول على موافقة الكونجرس.

ورفض ميكس، الذى يعد من الأنصار الأقوياء لمساعدة إسرائيل، فكرة أن الكونجرس لا يمكنه أن يدعم المساعدات الأمريكية بشكل سريع بما يكفى. وهو ليس الوحيد بين الديمقراطيين الذين يتساءلون عن محاولة الإدارة لتشكيل نفس الشفافية التى تقدمها فيما يتعلق بتقديم الدعم لأوكرانيا.

وقالت النائبة كورى بوش إنه فى الوقت الذى يقتل فيه آلاف المدنيين بأسلحة وتقدمها الحكومة الأمريكية، فإن الشعب الأمريكى يستحق أن يعرف بشكل كامل ما يتم تقديمه للدول الأخرى، بما فيها إسرائيل، من أموال ضرائبهم.

وتابعت إن إدارة بايدن ينبغى أن تقدم نفس الشفافية حول الأسلحة التى تقدمها لإسرائيل مثلما تفعل بالنسبة لأوكرانيا والدول الأخرى.