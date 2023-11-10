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زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب منطقة عبادان غرب إيران

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 06:34 م
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب منطقة عبادان غرب إيران ريختر
وكالات

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أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالاً عنيفا وصلت قوته إلي 5.2 درجة ضرب منطقة عبادان، غربي إيران، بالقرب من الحدود مع العراق، وذكرت الهيئة الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
 
وكان قد وقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ، أمس الخميس، فى مناطق شمال غرب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.
 
ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، قوله إن محطات الرصد التابعة له سجلت الهزة فى الساعة 5:32 بالتوقيت المحلي صباح اليوم، فى لواء إسكندرون على مسافة 77 كيلومتراً شمال غربي مدينة إدلب.






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