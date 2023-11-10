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رئاسة الجمهورية: الرئيس السيسى وأمير قطر ناقشا التصعيد العسكرى فى غزة واتجاهاته الخطيرة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 01:10 م
رئاسة الجمهورية: الرئيس السيسى وأمير قطر ناقشا التصعيد العسكرى فى غزة واتجاهاته الخطيرة الرئيس السيسى وأمير قطر
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر والذي يقوم بزيارة لمصر.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين.
 
كما ناقش اللقاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.






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