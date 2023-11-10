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حملة عبد السند يمامة: ننتظر إعلان أحزاب أخرى تأييد مرشحنا

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:26 ص
حملة عبد السند يمامة: ننتظر إعلان أحزاب أخرى تأييد مرشحنا المرشح الرئاسي عبد السند يمامة
إبراهيم حسان

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قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن هناك برنامج انتخابي كامل عكف عليه أساتذة وأكاديميين، يضم أكثر من محور سواء التعليم أو الاقتصاد، أو تعديل تشريعي ودستوري والعلاقات الخارجية.

 

أضاف الهضيبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة on، أن حزب الوفد هو الحزب في مصر الذي مارس الحكم والمعارضة.

 

وشدد، على أن النظام السياسي القوي بحاجة لمعارضة قوية ترشده وتقومه، وتنظمه، موضحا:" الحزب يقف على قلب رجل واحد.. ولا يوجد أي عوائق حتى الآن.. وفي انتظار أحزبا أخرى تعلن تأييدها لعبد السند يمامة بعد سماع رؤيته وجهًا لوجه".







ياسر الهضيبي

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