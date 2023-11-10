حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: نمتلك قاعدة شعبية كبيرة ومنتشرون بالمحافظات

إبراهيم حسان

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه سيجرى عقد اجتماعا للحملة بحضور المهندس حازم عمر، وسيتم إقرار كافة التفاصيل حتى فترة الصمت الانتخاب، اليوم الجمعة.

أضاف زاهر الشقنقيري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة on، أن الحزب يمتلك قاعدة شعبية كبيرة، ومنتشر في كافة المحافظات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أنه لا يوجد أي عوائق تواجه الحملة الانتخابية، وتم تعليق اللافتات والدعاية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي عائق.