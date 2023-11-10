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حملة السيسى تبرز مؤتمر التأييد الحاشد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:56 م
حملة السيسى تبرز مؤتمر التأييد الحاشد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية مؤتمر حزب مستقبل وطن
محمد الجالى- هند مختار

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ضمن الفعاليات الجماهيرية والشعبية لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى؛ سلطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى؛ على تنظيم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية، ودعمًا لمسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها البلاد، وذلك اليوم الجمعة بنطاق حي العامرية بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية.

 

مؤتمر حزب مستقبل وطن (1)

مؤتمر حزب مستقبل وطن بالإسكندرية

 

مؤتمر حزب مستقبل وطن (2)
مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية 

 

مؤتمر حزب مستقبل وطن (3)
مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

 







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عبد الفتاح السيسي

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