حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بإنتحال صفة رجال شرطة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة ثالث مدينة نصر، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين بانتحال صفة شرطيين حيث ضبط بحوزة المتهمين على جهاز" لاسلكى ومسدس صوت" استخدمهم المتهمين فى سرقة شاب يحمل جنسية إحدى الدول.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" - سيارة "مُستأجرة" - 2 جهاز لاسلكى – 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته ، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "إنتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت) "تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".. وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة .

وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.. وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".