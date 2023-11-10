جهاز القاهرة الجديدة: تأهيل 8 خزانات علوية لمعالجة مشكلة ضعف المياه

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات وروافع المياه بالمدينة، وكذا أعمال إنشاء محطتى رفع صرف صحي وخطوط الطرد الخاصة بهما لتحسين خدمة الصرف الصحي بمنطقة الأندلس، وأعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى بمنطقة بيت الوطن

وأوضح عبدالرءوف الغيطى في بيان اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تأهيل 8 خزانات علوية بكل التجمعات بالقاهرة الجديدة، مما يؤدي لاتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريباً.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه جارٍ حاليًا إعادة تأهيل المبانى وتنسيق الموقع والطرق والأرصفة داخل روافع ومحطات المياه بالمدينة، كما تم تجديد منظومة المحابس، داخل رافعى (4 - 5) لمياه الشرب، مؤكدا أنه تم التشديد على مسئولي المحطات بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وغيرها، من أجل الحفاظ على تلك الأصول وأداء الخدمة بأعلى جودة.