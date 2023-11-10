جنوب أفريقيا تستدعى سفير إسرائيل بسبب سلوكه حول الحرب على غزة

وكالات

استدعت جنوب أفريقيا السفير الإسرائيلى، إلياف بيلوتسركوفسكى؛ لمناقشة سلوكه الذى وصفته بأنه مؤسف فيما يتعلق بالحرب فى غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية فى بريتوريا، اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، فى بيان، أن بيلوتسركوفسكى تسلم أمر الاستدعاء أمس الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن سلوكه.

وقال البيان: "مطلوب من السفير بيلوتسركوفسكى أن يتصرف وفقا لاتفاقيات فيينا التى تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة، من أهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للبلد المضيف".