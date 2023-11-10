اليوم السابع
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الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:23 م
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بسبب زيادة الأحمال.. ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية فى عين شمس

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:00 م
بسبب زيادة الأحمال.. ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية فى عين شمس حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير الأدلة الجنائية في واقعة حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، أن "ماس كهربائي" وراء اندلاع النيران، ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

 

كان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان حريق شقة سكنية فى منطقة عين شمس لمعاينة موقع الحريق، وإجراء التحقيقات اللازمة حيال الواقعة، وبيان سبب اندلاع النيران الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بإرسال تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات غموض الحريق.







المعمل الجنائى

موقع حريق

شقة سكنية

عين شمس




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