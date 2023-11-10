"برايم للتطوير العقاري" تطلق مشروع "ION" السكني المزود بالأنظمة الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت شركة برايم للتطوير العقاري إطلاق مشروع ION بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع سكني متكامل يقع على مساحة 25 فدان بمنطقة R8، ويعد المشروع مفاجأة في كافة تفاصيله التصميمية والتنفيذية والبيعية.

قال إسحق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، إن مشروع ION عبارة عن كمبوند سكني يعتمد بالكامل على الأنظمة الذكية والتحكم الإلكتروني، حيث تعاقدت الشركة بالفعل مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتكون الشريك الاستراتيجي للخدمات الذكية والاتصالات لتطبيق نظام إلكتروني شامل في الكومباوند، وذلك ضمن خطة الشركة لمواكبة التطورات التكنولوجية في مشروعاتها.

وأوضح أن المشروع يقع في أفضل المناطق السكنية في منطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع المشروع على 3 محاور رئيسية محورين بعرض 60 مترا ومحور بعرض 40 مترا أمام منطقة الفنادق والمنطقة التجارية والخدمية والسنترال بارك على مساحة 40 فدان، لافتا إلى أهمية الموقع الاستراتيجي في دعم القيمة الاستثمارية للمشروع.

وتابع أن شركاء النجاح الاستراتيجيين في مشروع ION هم المصرية للاتصالات WE، ومعمار جروب التي تقوم بدور الاستشاري الهندسي للمشروع، كما تم التعاقد مع مكتب محرم باخوم ليكون الاستشاري العام للمشروع، مؤكدًا أنها قائمة نجاح تم اختيارها بعناية لتنفيذ مشروع مميز وفريد في كافة تفاصيله، وفي نفس الوقت يكون المشروع في النهاية بنفس الشكل والتفاصيل التي تم التعاقد عليها مع العملاء.

وأضاف شريف الدمياطي، رئيس القطاع التجاري بشركة برايم للتطوير العقاري، أنه تم تصميم المخطط الرئيسي لمشروع ION ليركز على عناصر الراحة وتوفير الحياة الهادئة للعملاء، حيث تم تخصيص 18% فقط من المساحة للمباني والـ82% المتبقية تم تخصيصها للحدائق والمساحات الخضراء، فالشركة تستهدف تنفيذ مشروع متكامل الخدمات ويوفر حياة الرفاهية بكافة تفاصيلها للعملاء.

وتابع أن الشركة تقدم أنظمة سداد مميزة لعملائها في المشروع، وهي عبارة عن 10% مقدم والباقي حتى 10 سنوات على أقساط متساوية، حيث تم دراسة هذا النظام بعناية ليتناسب مع العملاء المستهدفين وفي نفس الوقت تحافظ على توازن في السيولة النقدية المتاحة للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع.

ولفت إلى أن المشروع يضم وحدات بمساحات متنوعة، وحدات بغرفة نوم واحدة ووحدات بغرفتي نوم ووحدات بثلاث غرف، ووحدات بأربع غرف، بالإضافة لوحدات دوبلكس، كما يضم المشروع خدمات متنوعة عبارة عن حدائق ومساحات خضراء، ومسارات للجري، وملاعب رياضة، وبحيرات ومساحات مائية، ومركز تجاري، ومساحات للاسترخاء، ومنتجع صحي، منطقة شحن السيارات الكهربائية، ومبنى اجتماعي (clubhouse) على مساحة 2250 مترا مربعا.

كما يضم المشروع نظام دخول إلكترونيا، وكاميرات مراقبة وتتبع، وانتركم صوتي ومرئي، ونظاما إلكترونيا موفرا للطاقة وصديقا للبيئة، وشبكة واي فاي داخل الشقق وفي الأماكن العامة، وخدمات طوارئ السريعة في حالة حدوث أي حالة طارئة، ونظام صيانة إلكتروني، ومصابيح بمستشعر للحركة، وبوابات إلكترونية، وجراجات ذكية متصلة بمصعد الشقق.

أما عن الخدمات العامة للمشروع فهو علي بعد خطوات من الحديقة المركزية ومسجد، ومنطقة تجارية، وكنيسة، وهايبر ماركت، وعيادات طبية ومستشفى، وصيدليات، ومكتبة مركزية، ومدرسة، وجامعات ومنطقة فنادق، حيث تحرص الشركة على مفهوم التكامل وتوافر الخدمات داخل مشروعاتها.



إسحق أنور رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري



شريف الدمياطي رئيس-القطاع التجاري بشركة برايم2