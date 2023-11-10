بالبيضة والحجر.. دجال أونلاين يوهم ضحاياه بقدرته على حل المشاكل الزوجية

كتب أحمد إسماعيل

على الرغم من أنه عاطل وليس لديه عمل أو شهادة جامعية إلا أنه استطاع أن يستغل مهارته في النصب والاحتيال وأعمال الدجل والشعوذة ويوهم ضحاياه بقدرته على حل المشاكل الزوجية وجلب الحبيب وفك الأعمال السفلية.

ذاع صيته في منطقة العطارين بالإسكندرية وأصبح قبلة للعديد من أهل المنطقة والمناطق المجاورة ، وبمرور الوقت قرر الدجال المحترف أن تصبح شهرته على منصات التواصل الأجتماعى لمزيد من الضحايا والأموال .

نجح الدجال في إنشاء حساب له على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، وأصبح ينشر عليه أرقامه من أجل التواصل معه بعد أن أضاف إليه لقب معالج روحانى ، فكان يستغل ضحاياه بطلب تحويل مبالغ مالية على حافظته الإلكترونية قبل جلسة العلاج الروحانى .

عقب ورود عدد من البلاغات من بعض الضحايا ضد الدجال ، تتبعت الأجهزة المختصة حسابه على الفيس بوك ، وبالفحص والتحريات الدقيقة تبين أن الدجال له صحيفة جرائم سابقة ، وأنه عاطل وليس له عمل محدد ، وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض وتفتيش منزل الدجال .

وبمداهمة محل سكن المتهم ومسرح الجريمة عثر على الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة، وبفحص هاتفه المحمول فنيا تبين احتوائه على عدد من الرسائل والمحادثات مع ضحاياه .

أقر المتهم فى أقواله أمام جهات التحقيق أنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للتواصل مع ضحاياه وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى وجلب الحبيب وحل المشاكل الزوجية مقابل مبالغ مالية ترسل له على حافظة نقود إلكترونية.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود ضحايا أخرى من عدمه.