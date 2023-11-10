انتشار لافتات الدعاية للمرشح الرئاسى حازم عمر فى القليوبية والدقهلية

كتب كامل كامل- إيمان علي

تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، نشر لافتات دعائية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسى، حيث انتشرت منذ صباح اليوم الجمعة بمحافظات القليوبية والدقهلية.

وانطقلت أمس الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 برموزهم الانتخابية.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.