اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 01:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انتشار لافتات الدعاية للمرشح الرئاسى حازم عمر فى القليوبية والدقهلية

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:21 م
انتشار لافتات الدعاية للمرشح الرئاسى حازم عمر فى القليوبية والدقهلية انتشار لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر
كتب كامل كامل- إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، نشر لافتات دعائية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسى، حيث انتشرت منذ صباح اليوم الجمعة بمحافظات القليوبية والدقهلية.
 
وانطقلت أمس الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 برموزهم الانتخابية.
 
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (1)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (1)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (2)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (2)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (3)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (3)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (4)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (4)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (5)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (5)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (6)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (6)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (7)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (7)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (8)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (8)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (9)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (9)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (10)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (10)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (11)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (11)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (12)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (12)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (13)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (13)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (14)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (14)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (15)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (15)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (16)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (16)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (17)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (17)

لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (18)
لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي حازم عمر (18)

 







حازم عمر

اخبار الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة