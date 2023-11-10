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انتشار صور المرشح الرئاسى حازم عمر بدمياط بالتزامن مع بدء فترة الدعاية

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:20 م
انتشار صور المرشح الرئاسى حازم عمر بدمياط بالتزامن مع بدء فترة الدعاية صور المرشح الرئاسي حازم عمر
كتب كامل كامل- إيمان علي

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تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، نشر لافتات المرشح الدعائية فى مختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، حيث انتشرت صباح اليوم الجمعة، صور المرشح الرئاسي بشوارع وميادين محافظة دمياط.
 
وانطقلت أمس الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.
 
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (1)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (2)
دعاية المرشح الرئاسي حازم عمر

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (3)
دعاية حازم عمر

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (4)
صور حازم عمر

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (5)
المرشح الرئاسي حازم عمر

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (6)
الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (7)
حازم عمر

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (8)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر 

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (9)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (9)

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (10)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (10)

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (11)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (11)

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (12)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (12)

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (13)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (13)

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (14)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (14)

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (15)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (15)

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (16)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (16)

صور المرشح الرئاسي حازم عمر (17)
صور المرشح الرئاسي حازم عمر (17)

 







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