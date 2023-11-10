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الهلال الأحمر الفلسطينى: شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مستشفى الشفاء

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:47 ص
الهلال الأحمر الفلسطينى: شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مستشفى الشفاء الاحتلال الإسرائيلى
كتب محمد شعلان

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أكد رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطينى، أن مستشفى الشفاء تعرض منذ فجر اليوم لعديد من الغارات الإسرائيلية، مشيرا إلى سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضاف النمس، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مخزون الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد وبدأنا بتقليص خدماتنا في مستشفى القدس والاعتماد على مولدات صغيرة وأسطوانات الأكسجين، مؤكدا أن أمامهم أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود فى مستشفى القدس بقطاع غزة.

وأوضح رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يستهدف جميع السيارات والشاحنات ومركبات الإسعاف فى قطاع غزة وعملية إخلاء المستشفيات فى قطاع غزة مستحيلة نظرا لتكدسها بالمرضى والنازحين، مناشدا الجميع التدخل من أجل إنقاذ الوضع في غزة وفتح ممر إنسانى آمن.







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