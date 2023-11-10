الرئيسية أخبار عربية "الهجرة الدولية": تقارير عن سقوط نحو 700 شخص فى اشتباكات بغرب دارفور الجمعة، 10 نوفمبر 2023 01:00 ص الحرب الأهلية فى دارفور - أرشيفية وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، إن ثمة تقارير عن سقوط نحو 700 شخص فى غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى مدينة الجنينة بين يومي الرابع والخامس من نوفمبر الجارى. وأضافت المنظمة، فى بيان، أن 100 شخص أصيبوا و300 آخرين في عداد المفقودين. دارفور السودان اخبار السودان المنظمه الدوليه للهجره غرب دارفور نيالا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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