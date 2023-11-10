اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الهجرة الدولية": تقارير عن سقوط نحو 700 شخص فى اشتباكات بغرب دارفور

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 01:00 ص
"الهجرة الدولية": تقارير عن سقوط نحو 700 شخص فى اشتباكات بغرب دارفور الحرب الأهلية فى دارفور - أرشيفية
وكالات

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وأضافت المنظمة، فى بيان، أن 100 شخص أصيبوا و300 آخرين في عداد المفقودين.

 







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المنظمه الدوليه للهجره

غرب دارفور

نيالا




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