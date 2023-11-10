اليوم السابع
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المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يستهدف زيادة الصادرات لأفريقيا 10%

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:17 ص
المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يستهدف زيادة الصادرات لأفريقيا 10% المجلس التصديري للصناعات الهندسية يشارك بالمعرض الأفريقي للتجارة
كتب إسلام سعيد

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شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجناح في بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية، والذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، في إطار خطة المجلس لنمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.
 
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة ممثلين وشركات لقرابة 75 دولة أفريقية مما يجعل المعرض انطلاقه حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات الهندسية المصرية إلي السوق الأفريقي.
 
وأضافت مى حلمى في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم الجمعة، أن الصادرات الهندسية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقي خاصة وأن الإنتاج المصري الهندسي يحظي بسمعة طيبة في أفريقيا، مشيرة إلى أن المجلس يستهدف نمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.
 
وأكدت مي حلمي، أن استضافة مصر للمعرض للمرة الثانية بعد نسخة 2019 يعكس اهتمام القاهرة بالسوق الأفريقية وبدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية.
 
 
 






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