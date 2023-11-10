"الكهرباء" تدرس وضع عداد ذكى بجميع الأكشاك لكشف سارقى التيار

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا التكلفة المالية المطلوبة لوضع عداد كهرباء ذكى فى جميع أكشاك توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وخاصة المناطق التى تزيد فيها نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تركيب عداد ذكى بكل كشك أو قياس الاحمال القادمة من الشبكة الكهربائية و التى يتم استهلاكها لمعرفة إذا كان هناك فرق ام لا بالإضافة إلى كشف سارقي التيار الكهربائي من خلال عنوان الوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم دراسة إمكانية تركيب عداد ذكى بكل عقار لمعرفة سارقى التيار الكهربائي ، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية و تقليل حجم الخسائر المالية التي تتعرض لها الدولة والتى تتجاوز ال4 مليار جنيه سنوياً.

كما أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وضعت خطة لاستبدال نظام الممارسة بالعداد كودى مسبوق الدفع بشكل إجبارى لجميع سارقى التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية و لكن بشكل تدريجي، كاشفاً أنه سيتم البدء فى تنفيذ التجربة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر السابع"، أنه سيتم الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء للمرور على العدادات الكودية للتأكد من انتظام عملية الشحن و عدم التلاعب فى العداد لضمان الحفاظ على حق الدولة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء.