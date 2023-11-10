وأضاف المتحدث "ألحقت وحدات مجموعة دنيبر القتالية أضرارا بالقوات الأوكرانية، ودمرت مستودع أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لوحدة تابعة للجيش الأوكراني ودمرت 11 مركبة آلية، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 40 جنديا، خلال اشتباكات منفصلة".

وفي منطقة الجزيرة، دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر أوكراني من طراز D-30، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة من القوات الأوكرانية.

وأوضح أنه خلال الليلة الماضية، قصفت القوات الأوكرانية البنية التحتية المدنية في مستوطنات أليوشكي وجولايا بريستان وكارداشينكا وكاخوفكا وكرينكي ونوفايا كاخوفكا ورادينسك، وأطلقت ما مجموعه 27 قذيفة مدفعية.



