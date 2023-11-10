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القاهرة الإخبارية: وصول 30 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 04:20 م
القاهرة الإخبارية: وصول 30 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح معبر رفح
كتب محمد شعلان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 30 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.







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