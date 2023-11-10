اليوم السابع
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الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشرطة الكندية تلقى القبض على 7 أشخاص خلال اعتصام مؤيد لفلسطين

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:11 م
الشرطة الكندية تلقى القبض على 7 أشخاص خلال اعتصام مؤيد لفلسطين الشرطة الكندية
أ ش أ

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ألقت شرطة مونتريال الكندية، القبض على سبعة أشخاص، خلال "اعتصام" مؤيد للفلسطينيين أمام مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو، فى دائرته الإنتخابية فى بابينو.

ونظمت مجموعة من المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية اعتصامًا "تضامنًا مع فلسطين"، وفقًا لما نشره فرع مونتريال لحركة الشباب الفلسطينى على وسائل التواصل الاجتماعي.


ودعا النشطاء الأعضاء للحضور لإظهار تضامنهم مع فلسطين. وقال منشور على موقع "إنستجرام" للتواصل الإجتماعى "نحن، شعب مونتريال، موجودون هنا لنطالب كندا بوقف فورى لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، والتزام إسرائيل بالقانون، وتدخل إنسانى طارئ، ولن نغادر قبل تلبية هذه المطالب".


وطالبت المنظمة "كندا باستخدام أموال الضرائب لإرسال المساعدات والغذاء والمياه والمأوى وأى شيء آخر يطالب به شعب فلسطين".







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