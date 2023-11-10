

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان الشرطة القول إنها مستعدة لتأمين البطولة التي ستقام في أربع مدن إندونيسية، بإجراءات أمنية تتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم/ الفيفا/ .



وصرح رئيس الشؤون الإعلامية في الشرطة الوطنية الإندونيسية البريجادير جنرال أحمد رمضان "تأكدنا أن كل شيء يسير وفقا للمعايير الأمنية للفيفا، بما في ذلك عدم استخدام الغاز المسيل للدموع."، مضيفا أن الشعب الإندونيسي يشعر بالفخر الحقيقي لاختياره لاستضافة هذا الحدث.



ووفقا له، ستنفذ الشرطة الوطنية عملية مركزية تسمى "أمان بيكويا 2023" لتأمين كأس العالم حيث تشمل هذه العملية 13 ألفا و246 فردًا من مقر الشرطة الوطنية و4 قوات شرطة إقليمية.



وأشار إلى أن الأمن سيكون وفقا لمعايير الفيفا،على سبيل المثال، لن يكون هناك أفراد يرتدون الزي الرسمي في الملعب ولن يتم استخدام الغاز المسيل للدموع، فيما يقام حفل الافتتاح اليوم في استاد جيلورا بونج تومو في سورابايا .



وتأتي هذه التدابير الأمنية المعززة في أعقاب حادث التدافع المأساوي الذي وقع في استاد لكرة القدم بمدينة "مالانج" في شهر أكتوبر من العام الماضي إثر اقتحام مشجعين للملعب في نهاية المباراة وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا.