السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة: اعتبرونا أوكرانيا

وكالات

انتقد السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة دول الغرب بسبب دعمها لأوكرانيا من خلال التنديد بانتهاكات روسيا للقانون الدولى، وإحجامها عن ذكر "الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى غزة"، بحسب سكاى نيوز.