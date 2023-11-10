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الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 01:18 م
الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسى وأمير قطر
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر ,الذي يقوم بزيارة لمصر.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء ناقش التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة. 
 
وفي ذلك السياق بحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، كما تم تأكيد رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.






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